İran Spor Bakanı Seccadi'nin sağlık durumu 'stabil'

İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ile beraberindekileri taşıyan helikopter 23 Şubat'ta Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir spor kompleksine inişi sırasında kaza geçirmiş. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 18 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Tahran'daki Bakiyatullah Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Dr. Hasan Ebülkasımi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazada yaralanan Bakan Hamid Seccadi'nin tedavi edilmek üzere dün akşam Kirman'dan Tahran'a getirildiğini söyledi.

Dr. Hasan Ebülkasımi ayrıca, Bakan Seccadi'nin sağlık durumunun 'stabil' olduğunu açıkladı.