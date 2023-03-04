Katar Büyükelçisi’nden İran Spor Bakanı’na geçmiş olsun ziyareti

Katar'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Bin Hamad el-Haceri, helikopter kazasında yaralanan İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Spor Bakanı Seccadi taburcu oldu

Bakan Seccadi, tedavi gördüğü hastaneden bugün öğlen saatlerinde taburcu oldu.

Spor Bakanı Hamid Seccadi ile beraberindekileri taşıyan helikopter 23 Şubat'ta Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir spor kompleksine inişi sırasında kaza geçirmiş. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 18 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.