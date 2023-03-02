  1. Spor
2 Mar 2023 11:52

İranlı sporcular Kırgızistan'da iki madalya kazandı

İranlı sporcular Kırgızistan'da iki madalya kazandı

Kırgızistan'da düzenlenen 2023 Asya Pasifik İşitme Engelliler Şampiyonası İranlı sporular 2 madalya kazandı.

Kırgızistan'ın Bikek kentinde düzenlenen 2023 Asya Pasifik İşitme Engelliler Şampiyonası İranlı sporular 3 madalya kazandı.

Tekwondo Poomse dalında mücadele eden Meryem Hudabende altın madalya Murtaza Rızasefet ise gümüş madalya kazanmayı başardı.

News Code 1907951

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