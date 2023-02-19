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19 Şub 2023 18:07

Irak'ın kutsal kenti Necef'e Meb'as Bayramı akını

Irak'ın kutsal kenti Necef'e Meb'as Bayramı akını

Mukaddes Hz Ali (a.s) Türbesi Sekreterliği, Meb'as Bayrmaı için Necef kentine gelen ziyaretçi sayısını açıkladı.

Necef kentindeki İmam Ali (a.s) Kutsal Türbesi, Irak'ın farklı illerinden ve İran da dahil olmak üzere bazı Arap ve İslam ülkelerinden Meb'as Bayramı vesilesiyle bu Kutsal Türbe'ye gelen ziyaretçilerle doldu.

Mukaddes Hz Ali (a.s) Türbesi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Meb'as Bayramı için kutsal türbeye gelen ziyaretçi sayısının 2 milyona ulaştığı bildirildi.

Meb'as Bayramı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlik görevine başladığı gün olarak kabul edilir. Bugün (19 Şubat) Irak'ın kutsal kenti Necef'te tatildir.

News Code 1907753

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