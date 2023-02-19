Irak'ın kutsal kenti Necef'e Meb'as Bayramı akını

Necef kentindeki İmam Ali (a.s) Kutsal Türbesi, Irak'ın farklı illerinden ve İran da dahil olmak üzere bazı Arap ve İslam ülkelerinden Meb'as Bayramı vesilesiyle bu Kutsal Türbe'ye gelen ziyaretçilerle doldu.

Mukaddes Hz Ali (a.s) Türbesi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Meb'as Bayramı için kutsal türbeye gelen ziyaretçi sayısının 2 milyona ulaştığı bildirildi.

Meb'as Bayramı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlik görevine başladığı gün olarak kabul edilir. Bugün (19 Şubat) Irak'ın kutsal kenti Necef'te tatildir.