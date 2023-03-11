  1. Turizm
11 Mar 2023 14:48

İranlı büyükelçi, Tacikistan Turizm Kurumu Başkanı ile görüştü

İranlı büyükelçi, Tacikistan Turizm Kurumu Başkanı ile görüştü

İran'ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammed Taki Sabıri, Tacikistan Turizm Kurumu Başkanı Kemaladdin Muminzade ile görüştü.

İran'ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammed Taki Sabıri, Tacikistan Turizm Kurumu Başkanı Kemaladdin Muminzade ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında imzalanan işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının uygulanması hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, dil ve kültür açısından ortaklıkları olan İran ve Tacikistan arasındaki ilişkilerdeki olumlu atmosfere  değinerek,  turizm alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelitirilmesini ve iki ülke vatandaşlarının ve turistlerin seyahatlerinin kolaylaştırılmasını vurguladılar.

News Code 1908101

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