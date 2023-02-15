Deprem sonrası Rus turistlerin Türkiye talebi azaldı

Felaketin ilk günlerinde, yıkım tatil bölgelerini etkilemese de bazı turistlerin Türkiye’ye seyahat etmeyi reddetmeye başladığı bildiriliyor.

Travelata.ru'nun verilerine göre geçtiğimiz hafta Türkiye'ye organize turlara olan talep bir önceki haftaya göre %25 azaldı.

Ruslar Türkiye yerinde yeniden Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tayland'a odaklandı.

Tur operatörleri, Türkiye'ye tur satışlarındaki düşüşü doğruladı.

Özellikle Rus turistlerin talepleri, sarsıntıların merkez üssü olan tarihi yerlerin ziyaret edilememesi ve Türk makamlarının etkilenen bölgelerde yaşayanları turist alan otellerde geçici olarak barındırma planlarından olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Ostrovok.ru'da alınan rezervasyonlara bakıldığında bağımsız bireysel turistlerin de Türkiye ile daha az ilgilenmeye başladığını belirtiyor.

Depremin yaşandığı hafta Rus turistler önceki haftalara göre üçte bir oranında daha az konaklama rezervasyonu yaptı.

Yandex.Travel'e göre Türkiye uçuşlarına olan talep de bir önceki haftaya göre yüzde 25 azaldı.

Diğer uçak bileti satan kurumların temsilcisi, satışlarda haftalık yüzde 32 ve yılda yüzde 52'lik bir düşüş yaşandığını söylüyor.

Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR), Nemrut Dağı, Göbekli Tepe ve Mardin'in eski merkezinin ciddi şekilde etkilenmediğini ve durumun normale dönmesinin ardından turistlerin büyük ihtimalle buraya dönebileceğini söyledi.

Kaynak: Haberrus