İran markalarından Rusya atağı

Rusya’da pek çok Batılı markanın yaptırımlara uyup gidişi nedeniyle oluşan boşluğu İranlı şirketler de doldurmaya başlıyor. Uzmanlar, hazır giyim sektöründe İran mallarının Türk mallarına göre daha ucuza satılacağına işaret ediyor.

İzvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya’da bu yıl 15-20 İranlı hazır giyim markasının faaliyet göstermeye başlaması bekleniyor.

Alışveriş Merkezleri Birliğinden yapılan açıklmada, Abbas, Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, Samira, Jila, Alireza gibi İran markalarının Rusya pazarına girme hazırlığında olduğu, yerel şirketlerle rekabete girecekleri belirtildi.

İran şirketlerinden birinin Rusya’ya ürün sevkiyatı için 15 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İranlı markaların daha çok ekonomik segmentteki ürünleri sattığı, fiyatlarının Türk mallarından daha ucuz olduğu ve mevcut ekonomik şartlarda rekabetçi fiyatlarla şansının yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: Turkrus.com