Filistinli Dağ Koruyucuları grubundan "gece gösterileri" çağrısı

İşgalci Siyonistlerin saldırganlıklarının artması ve özellikle de önceki gece yerleşimci teröristlerin Nablus'un Huvvare kasabasına yönelik olarak düzenledikleri baskının ve gerçekleştirdikleri korkunç saldırıların ardından Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yeniden gece şaşırtması eylemlerinin başlatılması çağrıları yapıldı.

Nablus'ta "Dağ Koruyucuları (Hurrasu'l-Cebel)" isimli grup yerleşimci teröristlerin saldırılarının önüne geçilmesi, işgal rejiminin onlar vasıtasıyla yürüttüğü planlarının bozulması için Beyta kasabasında ve Nablus'un güneyindeki diğer köy ve kasabalarda gece şaşırtması eylemlerinin yeniden başlatılmasını istedi.

Ayrıca Filistin'deki muhtelif direniş hareketleri de işgalcilerin saldırganlıklarına karşı meydanlara inilmesi ve saldırıya maruz kalan Huvvare ahalisine destek verilmesi çağrıları yaptılar.

Çağrıların dün gece etkisini gösterdiği ve Batı Şeria'nın birçok merkezi noktasında ve kasabasında gösteriler düzenlendiği, işgal güçleriyle ve onların milis güçleri niteliğindeki yerleşimcilerle çatışmalar olduğu haber verildi. Filistin Bilgi Merkezi'nin son yayınladığı günlük raporuna göre de son 24 saat içinde 77 direniş eylemi gerçekleştirildi ve bu eylemlerde 1 işgalci öldürülürken 16 işgalci de yaralandı.

Kaynak: Filistin Eformasyon Merkezi