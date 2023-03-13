Kudüs Tugayları'ndan atış tatbikatı

Filistin medyasına göre, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları, bugün "Batı Şeria Devrimcilerine Bağlılık" adlı geniş kapsamlı tatbikat düzenleyecek.
Haberde, Kudüs Tugayları'na ait topçu birliklerinin, farklı savaş senaryolarına hazırlık yapmak amacıyla atış tatbikatı düzenleyeceği kaydedildi.
İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinli grupların işgalcileri Filistin topraklarından atılana kadar onlara karşı savaşacağını vurgulamıştı.
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