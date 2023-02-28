Mısır ileTürkiye arasında yeni bir diyalog süreci başlayacak

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye'ye ziyaretini Arap basınına değerlendirdi.

Ahmed Ebu Zeyd, Şukri'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, insani dayanışma kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Ebu Zeyd, "Her iki tarafta da Katar'da yapılan toplantıdan sonra siyasi liderliğin rehberliği çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatını normal seyrine döndürme ortak arzusu yönünde baskı yapan birçok mesaj var" dedi.

Ebu Zeyd, Çavuşoğlu ve Şukri arasındaki görüşmeye ilişkin, "İki ülkenin de doğrudan etkileşime gireceği yeni bir süreç belirlenecek. Bu süreç, tartışma konularını belirleyecek ve her ülkenin pozisyonları hakkında net bir vizyon ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.

"Yeni süreç, ilişkileri normalleştirmeyi hedefliyor"

Sürece ilişkin bir tarih vermeyen Ebu Zeyd, "Başlatılacak olan bu süreç, ilişkileri yeniden kurma hızının belirleyicisi olup, ilişkileri normale döndürmeyi amaçlıyor" diye konuştu.

Ebu Zeyd, Şukri'nin Türkiye ziyaretinin "bu sürecin başlatılmasına önemli katkı sağladığını" kaydetti.

Kaynak: Cumhuriyet