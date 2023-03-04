Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 12 ölü

Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinin Rumuekpe bölgesinde kaçak bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda araç küle döndü.

Rivers Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko, yaptığı açıklamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin kimliklerinin henüz bilinmediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Imo eyaletinde de 100'den fazla kişi kaçak petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA