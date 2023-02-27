Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye dayanışma ziyareti

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Suriye'ye dayanışma ziyareti düzenledi. Ziyaret, Kahire'den Şam'a 10 yıldan sonra dışişleri düzeyinde ilk resmi ziyaret oldu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Şükri'nin ziyaretinin 'depremin etkileri karşısında Suriye ile dayanışmayı ifade ettiğini' belirtti.

Şükri'yi Şam Uluslararası Havaalanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad karşıladı.

SANA, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye de gelecek olan Şükri'nin ziyaretlerinin 'bu iki kardeş ülkeyle dayanışma mesajı' olduğu ifade edildi.

Kahire'nin her iki ülkeyle ilişkileri de son 10 yıldır askıda.

Depremin ardından Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşme, iki lider arasında son 10 yılda gerçekleşen ilk resmi görüşme olmuştu.