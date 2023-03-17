Çavuşoğlu, Mısır'ı ziyaret edecek

Türk medyası Çavuşoğlu'nun, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine 18 Mart'ta Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şükri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.