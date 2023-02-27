Mısır Dışişleri Bakanı bugün Türkiye ve Suriye'ye gidecek

Arap medyasında yer alan habere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bugün Türkiye ve Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir."