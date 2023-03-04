İsviçre, Suriye yaptırımlarını gevşetiyor

İsviçre medyasına göre, Federal Parlamentosu’nun resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, “3 Mart 2023 tarihinden itibaren, Suriye'de çalışan insani yardım aktörlerinin çalışmaları için gerekli iş ilişkilerini kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları geçici olarak gevşettik” ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği de Suriye'deki depremzedelere yardım göndermeyi kolaylaştırmak için Suriye'ye yönelik yaptırımlarını 6 ay süreyle gevşeteceğini bildirmişti.

Dünya Bankası, Şubat ayında yaşanan yıkıcı depremin Suriye'ye yaklaşık 5,1 milyar dolara mal olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen şiddetli depremlerde toplam 51 bin 100'den fazla kişi öldü.