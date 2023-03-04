ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmayı sürdürüyor

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Amerikan güçleri Suriye’nin El Cezire sahalarından çaldıkları petrol yüklü tankları Kuzey Irak’a götürdü.

Üstü kapalı kamyonlar ve çalıntı petrolle dolu tankerler de dahil olmak üzere 23 araçtan oluşan bir konvoyun Suriye topraklarından Yarubiyah kırsalındaki yasadışı El Mahmudiya geçidinden Irak’a geçtiği belirtildi.

Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD’yi Suriye’deki zenginlik ve kaynakları "yağmalamak" ve "Suriye halkının yaşam hakkını acımasızca ihlal etmek"le suçlamıştı.