Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Tunuslu mevkidaşı Ammar ile görüştü

Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefonda görüştü.

Bakanlar görüşmede, ülkelerinin diplomatik temsil düzeyini yükselterek ve karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkileri eski seyrine döndürmek istediğini ifade etti.

Mikdad da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye verdiği destek için Tunus'a teşekkür etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti.

Kaynak: Sputnik