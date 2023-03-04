Filistin'de son haftada 472 direniş eylemi düzenlendi

İşgalci siyonist rejim ve onların koruyuculuğunu yaptığı işgalci yerleşimcilerin yaptığı barbarca saldırılara direnişçiler tarafından cevap gelmeye devam etti.

Filistin Enformasyon Merkezi tarafından 24 Şubat ve 2 Mart arasını kapsayan dönemle ilgili hazırlanan haftalık rapora göre bu süre zarfında direnişçiler, işgalci siyonistlere yönelik 472 direniş eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemlerde 3 işgalci öldürüldü, 28'i de yaralandı. 2 Filistinli de şehit oldu.

Rapora göre 63 ateş açma 13 patlayıcı atma, 14 molotofkokteyli eylemi gerçekleştirildi.

Filistinli direnişçiler, işgalci siyonistler ve işgalci yerleşimcilere 105 taş atma eylemi, 61 engel olma eylemi, 156 noktada da girişim eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemlerde işgalcilerin 16 aracı tahrip edildi. 4 adet askeri nokta yakıldı.