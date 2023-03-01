Ürdün'de Akabe toplantısı protesto edildi

Ürdün'deki İslami hareket dün akşam başkent Amman'da, işgal rejiminin güvenliğini sağlama alma amacıyla Ürdün'ün Akabe şehrinde gerçekleştirilen ihanet toplantısını protesto ve Filistin'deki direnişe destek için bir gösteri düzenledi.

Quds Press haber ajansının yayınladığı habere göre gösteriye katılanlar işgal rejimiyle işbirliği içinde Filistin direnişini kırmayı amaçlayan ihanet toplantısını kesin bir şekilde reddettiklerini dile getirdi, Kudüs'te ve Batı Şeria'da gerçekleştirilen şehadet eylemlerini destekleyen, Nablus'taki Aslanlar Yuvası grubuna sevgilerini dile getiren sloganlar attılar.

Gösteride konuşma yapan eski Ürdün milletvekili Musa El-Vahş; "20 yıl önce de birtakım heyetler Akabe'de zirve toplantısı düzenlemişlerdi ve aynı kararlarla çıkmışlardı. O zamanki kararları da Filistin direnişini tasfiye etmekti ama amaçladıkları gerçekleşmedi. Bu sefer de gerçekleşmeyecek." ifadesini kullandı.

El-Vahş konuşmasında, "O zamanki işgal rejiminin başbakanı Ariel Şaron bazı yerleşim merkezlerini boşaltacağı sözü vermiş ama bu gerçekleşmemişti. Bu sefer de gerçekleşmeyecek." dedi.

El-Vahş, bu toplantının asıl amacının, Filistinlilerin Ürdün'e sığınmalarına sebep olacağını zannettikleri herhangi bir patlama olmaması için yahudi yerleşim merkezlerini ve yerleşimcileri himaye altına almak olduğunu vurguladı.

Akabe toplantısı geçtiğimiz hafta sonu, işgal rejimini rahatlatmak ve Filistin halkının özgürlük mücadelesini kırmak amacıyla Ürdün Krallığı'nın çağrısıyla İsrail, Filistin, Mısır, ABD ve Ürdün'ün katılımıyla Ürdün'ün Kızıldeniz'in Akabe Körfezi'ne bakan Akabe şehrinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi