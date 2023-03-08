Emir Abdullahiyan'dan katar'ın yeni başbakanına tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan gönderdiği bir mesajda Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Katar'da yeni başbakan olarak atanmasını tebrik etti.

Emir Abdullahiyan mesajında, İran ve Katar'ın imkan ve kabiliyetlerinden yararlanarak, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin ilerlemesi ve gelişmesini temenni etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi ülkenin "yeni başbakanı" olarak atadı.