Ronaldo Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım uçağı gönderdi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suriye ve Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Ronaldo, 6 Şubat'ta ülkemizde ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından oluşan trajik görüntülerden çok etkilendi.

Ronaldo'nun depremden etkilenen vatandaşlar için bir yardım uçağı gönderdiği ifade edildi.

Portekizli yıldızın ayrıca depremzedeler için; çadır, yiyecek paketleri, yastık, battaniye, bebek maması, süt ve tıbbı malzemeler için de para ödediği öne sürüldü.

37 yaşındaki futbolcunun, bu yardımının ilk olmadığı ve Save the Children, Unicef ve World Vision için elçilik rollerini üstlendiği belirtildi.