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10 Mar 2023 12:09

İran'dan Avrupa'nın özel mali kanal INSTEX iddiasına yanıt

İran'dan Avrupa'nın özel mali kanal INSTEX iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa'nın İran ile ticaret için kurduğu özel mali kanal "INSTEX"in verimsizliğinden Tahran'ı suçlayan Avrupa'ya yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa ülkelerinin INSTEX'in kapatıldığına dair açıklamasına yanıt verdi.

Kenani, "İran bu mekanizmaya bel bağlamadı, ancak iyi niyetle mali kanalın hayata geçirilmesi için gerekli her türlü işbirliğinden kaçınmamıştır.Ne yazık ki, diğer yükümlülüklerini de yerine getiremeyen Avrupa devletleri, INSTEX'i etkin bir şekilde hizmete sunmadılar ve nükleer anlaşma taahhütleri kapasmında gerekli önlemleri almadılar." dedi.

INSTEX'in başarısızlığının ana sebebinin Avrupalı tarafların ciddi irade eksikliği ve ABD yaptırımlarına uyması olduğunu anlatan Kenani, söz konusu mali kanalın etkin bir şekilde çalışması için gerekli kredilerin tahsis edilmediğini aktardı.

Kenani, "INSTEX'in kapatıldığına dair açıklamada İran'ı suçlamak, Avrupa'nın en azından mali açıdan Amerika'dan bağımsız olma yönündeki başarısızlığını örtbas etmeye yönelik yapılan sonuçsuz bir girişimdir." ifadesini kullandı.

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından uyguladığı yaptırımları bertaraf etmek ve İran ile ticaret yapmak amacıyla "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurmuştu.

Avrupa ülkeleri, "INSTEX" kanalının etkisiz ve verimsizliğini itiraf ederken bunun ana sorumlusunun İran'a ait olduğunu ileri sürmüştü.

News Code 1908085

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