İran'dan Almanya dışişleri bakanın iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Bağdat'ta yaptığı İran karşıtı iddialarını kınadı.

Kenani, "Almanya dışişleri bakanının, ülkesinin Saddam rejimini destekleme ve Baas rejimini kimyasal silahlarla donatma cinayetlerini örtbas etmeye çalışmak yerine Almanya hükümetinin İran ve Irak halkına karşı geçmişteki utanç verici davranışları için özür dilemesi bekleniyordu." dedi.

Kenani, İran'ın Irak'ın toprak bütünlüğü ve birliğini desteklemede ve bu ülkenin egemenliğine saygı göstermesindeki yadsınamaz rolüne eğinerek, "Ne yazık ki şu anda elleri İranlı ve Iraklı sivillerin kanına bulanmış önemli sayıda silahlı ayrılıkçı ve terör örgütü Almanya'ya sığınmıştır." ifadesini kullandı.

Kenani, "Almanya Dışişleri Bakanı'nın Bağdat'ta İran'a karşı yaptığı iddialar, Alman hükümetinin İran karşıtı silahlı ve bölücü teröristlere destekleyici yaklaşımının ve iki komşu ülke arasındaki ilişkileri zedelemeye yönelik çabalarının devamını gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

Almanya'ya tarihten ders almasını tavsiye eden Kenani, "Bölgedeki hükümetler ve milletler, Almanya da dahil olmak üzere bazı batılı ülkelerin savaş çıkarma ve savaş çıkaran diktatörleri destekleme performanslarını asla unutmayacaklar" dedi.