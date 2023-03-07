İran'dan Siyonist İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim'in Suriye'nin Halep Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

Kenani paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halep'teki Suriyeli depremzedeler zor şartlar yaşarken, Siyonist Rejim uluslararası yardımların ulaşmasının ana yolu olan Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi. Ne yazık ki, bazı Batılı ülkeler ve insan hakları kuruluşları, Siyonist Rejim'in Suriye'ye yönelik vahşi ve insanlık dışı saldırılarının devam etmesi konusunda sessizliğini sürdürüyor. Bu sessizlik, insan hakları ve uluslararası hukukun ihlacisi olarak Siyonist Rejim'in cesaretlendirdiğini gösteriyor"

Suriye devlet medyası SANA'nın haberine göre Siyonist Rejim dün akşam Suriye'ye yeni bir saldırı düzenledi.

Halep Uluslararası Havalimanı, Siyonist Rejim'in saldırısı nedeniyle hizmet dışı bıakıldığı bildirildi.