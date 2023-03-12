ABD’nin bombardıman uçağı Rusya sınırları yakınında uçuş gerçekleştirdi

Sputnik'te yer alan habere göre, Uçuş izleme sitelerinin kayıtlarına göre ABD hava güçlerine ait B-52H tipi bir bombardıman uçağı, Estonya ve Finlandiya üstünden uçup Rusya sınırlarına yöneldi ve daha sonra Rusya’nın Baltık Denizi’nde bulunan Gogland adası yakınlarına kadar ilerledi. Gogland adası, St. Petersburg’a 200 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Uçağın en başta Polonya’dan havalandığı ve Rusya sınırlarından uzaklaşmaya başladığında da rotasını İspanya’ya çevirdiği kaydedildi.

B-52H tipi bombardıman uçakları, havadan karaya seyir füzeleri ve nükleer füze taşıyabiliyor.

Polonya Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu uçağın, bir NATO tatbikatı çerçevesinde Polonya’nın avcı uçaklarına eşlik ettiğini belirtti. NATO yönetimindense uçuşun amacına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.