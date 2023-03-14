İran ile Irak Ekonomi Anlaşması imzaladı

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre, Bağdat'ın ev sahipliğinde düzenlenen İran-Irak Ortak Ekonomi Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı sonrası ekonomi anlaşması imzalandı.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi ile Irak Ticaret Bakanı Esir Davud Selman dün ortak basın toplantısı düzenledi.

Handuzi, Tahran-Bağdat ilişkileri hakkında, İran'ın Irak'ta güvenliğin sağlanmasına verdiği desteği yineleyerek, Irak ile ticaret hacminin yüzde 20 arttığını duyurdu.

Bakan Handuzi, ‘’Son 11 ayda ticaret alışverişinde geçen yıla göre yüzde 20'lik bir büyüme yaşandığına tanık olduğumuz için, İran her zaman iki ülke arasındaki ticari işbirliğini artırma gereğini vurguluyor."dedi.