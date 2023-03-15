İran'dan "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' münasebetiyle kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"İslam dini ve rahmet peygamberi Hz. Muhammed (sav), insanlık için barışın, dostluğun ve birlikte yaşamanın elçisidir.

İslam karşıtları, semavî dinlerin insani ve ilahi değerlerinin hiçbirine inanmazlar ve gayrimeşru çıkarlarını insanlar arasında nifak ve çatışmanın yayılmasında görürler."

27-28 Kasım 2020'de Niamey'de toplanan İslam İşbirliği Teşkilatınca (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 15 Mart'ın "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmesi yönünde karar alınmıştı.