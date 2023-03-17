İran'dan Almanya Başbakanı Scholz’un iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran’ı suçlayan Almanya Başbakanı Scholz’un sözlerine tepki gösterdi.

İran’ın nükleer silah elde etmeye çalıştığını ileri süren Alman yetkililerin Siyonist Rejim’in iddialarını tekrarladığını belirten Kenani, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) en yoğun denetimi altındaki İran'ın barışçıl nükleer programını tehdit olarak değerlendiren Alman yetkilinin uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden sahte ve işgalci Siyonist Rejim’in nükleer silah cephaneliğinin bölge ve dünya için oluşturduğu tehditlerden bahsetmemesi çok şaşıtırcıdır.” dedi.

“Bağımsız ülkeler ve dünya kamuoyu, çifte standarta dayanan bu tür tutum ve davranışlardan bıkmıştır." ifadesini kullanan Kenani, Batı'nın İran'a yönelik iddia ve suçlamalarının dünya kamuoyu nezdinde itibarsız hale geldiğini söyledi.