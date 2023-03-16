  1. İran
16 Mar 2023 16:16

İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14.47'de meydana gelen deprem Van'ın bazı bölgelerinde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 15.25 kilometre olduğu kaydedildi

İran'ın Hoy kenti 5.3 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

14.47'de meydana gelen deprem Van'ın bazı bölgelerinde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 15.25 kilometre olduğu kaydedildi.

News Code 1908215

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