İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hoy kenti 5.3 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
14.47'de meydana gelen deprem Van'ın bazı bölgelerinde de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 15.25 kilometre olduğu kaydedildi.
İran'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14.47'de meydana gelen deprem Van'ın bazı bölgelerinde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 15.25 kilometre olduğu kaydedildi
İran'ın Hoy kenti 5.3 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
14.47'de meydana gelen deprem Van'ın bazı bölgelerinde de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 15.25 kilometre olduğu kaydedildi.
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