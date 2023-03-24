İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem: 68 yaralı

İran medyasına göre, merkez üssü Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 06.46'da kaydedildi.

Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

İran Kızılayının Batı Azerbaycan Genel Müdürü Hamid Mahbubi, depremde 68 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

Deprem Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi. Sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.