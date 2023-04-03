Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 6:45'te 4.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı..
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 6:45'te 4.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı..
yorumunuz