Erdoğan, Sisi ile görüşecek

10 yıl aradan sonra Türkiye'nin Mısır'a yapmış olduğu ziyaret sonrası ortak düzenlenen basın toplantısında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ilişkilerdeki kopukluğa ilişkin "Sanırım alacağımız dersler de var. Bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Çavuşoğlu, "9 yıllık açığı kapatmak için her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bir araya geleceği açıkladı.

Öte yandan Çavuşoğlu, "En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak." diye konuştu.