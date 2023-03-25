Türkiye Ermenistan'ın konuğu

Türkiye ve Ermenistan 2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde de aynı grupta mücadele etmişti. O dönem iki ülke arasında protokol süreci gündemdeydi ve Ermenistan’daki maça dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bursa’daki maça da yine o dönemin cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan katılmıştı.

İki ülke arasında bu kez normalleşme süreci mevcut ancak Ermenistan’daki maça Türkiye’den en üst düzeyde katılım gündemde değil.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Rövanş maçı 8 Eylül’de Türkiye’de.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), maçta Türkiyeli taraftarların stada alınmamasına karar verdi.

Maç saat 20.00’de başlayacak maç TRT 1’den canlı yayınlanacak.