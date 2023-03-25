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25 Mar 2023 14:40

Türkiye Ermenistan'ın konuğu

Türkiye Ermenistan'ın konuğu

2024'te düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye ve Ermenistan aynı grupta yer alıyor. İki takım arasındaki ilk maç bugün Ermenistan’da oynanacak.

Türkiye ve Ermenistan 2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde de aynı grupta mücadele etmişti.  O dönem iki ülke arasında protokol süreci gündemdeydi ve Ermenistan’daki maça dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bursa’daki maça da yine o dönemin cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan katılmıştı.

İki ülke arasında bu kez normalleşme süreci mevcut ancak Ermenistan’daki maça Türkiye’den en üst düzeyde katılım gündemde değil. 

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Rövanş maçı 8 Eylül’de Türkiye’de. 

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), maçta Türkiyeli taraftarların stada alınmamasına karar verdi. 

Maç saat 20.00’de başlayacak maç TRT 1’den canlı yayınlanacak.

News Code 1908332

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