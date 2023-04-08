  1. Spor
8 Nis 2023 11:34

Mesut Özil, Filistinli Müslümanlar için dua istedi

Mesut Özil, Filistinli Müslümanlar için dua istedi

Geçtiğimiz günlerde futbola veda eden Mesut Özil, sosyal medya hesabından Filistin için destek paylaşımında bulundu.

İsrail polisi, işgal altında olan Doğu Kudüs'te Filistin halkına zulmetmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Mescid'i Aksa'da Filistinli Müslümanların yaşadıklarına kayıtsız kalmadı.

Filistin'de yaşananlara dikkat çeken Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin halkı için dua istedi.

Filistin'de Ramazan farklı

Fenerbahçe'de oynadığı dönemden 'Özgür Filistin' yazılı tişörtü giydiği fotoğrafı paylaşan Mesut Özil, "Ramazan'ın tevazu ve ibadet ayı olması gerekiyor ama Filistin'de Ramazan farklı. Filistin'deki kardeşlerimizin güvenliği için dua edelim" notunu düştü.

Kaynak: Haber7

News Code 1908528

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