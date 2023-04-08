Mesut Özil, Filistinli Müslümanlar için dua istedi

İsrail polisi, işgal altında olan Doğu Kudüs'te Filistin halkına zulmetmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Mescid'i Aksa'da Filistinli Müslümanların yaşadıklarına kayıtsız kalmadı.

Filistin'de yaşananlara dikkat çeken Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin halkı için dua istedi.

Filistin'de Ramazan farklı

Fenerbahçe'de oynadığı dönemden 'Özgür Filistin' yazılı tişörtü giydiği fotoğrafı paylaşan Mesut Özil, "Ramazan'ın tevazu ve ibadet ayı olması gerekiyor ama Filistin'de Ramazan farklı. Filistin'deki kardeşlerimizin güvenliği için dua edelim" notunu düştü.

Kaynak: Haber7