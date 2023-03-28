Siyonist İsrail’in çöküşünün tohumları kendi içinde ekildi

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İşgalci rejim, yıkımının tohumlarını kendi içinde taşımaktadır ve Filistin ulusu gibi istikrarlı ve mücahit bir millet varken ne kadar sürerse sürsün bu rejim yıkılacaktır." dedi.

Şeyh Naim Kasım, Kur’an-ı Kerim’deki Beni Nazir Yahudilerinin helak edilmesi hikâyesine değinerek şu ifadelerde bulundu: ‘…Derken Allah, onların hesaplamadıkları yerden gelip çattı da yüreklerine dehşetli bir korku düşürdü, evlerini, kendi elleriyle ve inananların elleriyle yıkmadalar, artık ibret alın ey can gözü açık olanlar.)

Bu açıklamalar, Siyonist Rejim Başbakanı Netanyahu kabinesinin tartışmalı eylemleri ve tartışmalı yargı reformu planının ardından, bu rejimin iç çekişmelere boğulmasının ve dün Netanyahu'nun bu rejimin Savunma Bakanı Yoav Galant'ı görevinden almasının ardından bu protestoların zirveye ulaşmasının ve işgal altındaki bölgeleri kaplamasının ardından yapıldı.