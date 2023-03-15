İranlı yetkiliden Siyonist İsrail yorumu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail'deki siyasi krizi değerlendirdi.

Kenani'nin paylaşımında, "Kimlik krizi örümcek yuvasında patlak verdi. Tel Aviv ve işgal altındaki diğer bölgelerde sokak eylemleri hız kesmeden sürüyor.

Elbette bu, İsrail'in karşı karşıya olduğu birçok krizden sadece biri. Köksüz yapı, şiddetli bir rüzgarla çöker." ifadelerine yer verildi.

İşgal altındaki bölgelerde on binlerce kişi üst üste 10'uncu haftada Netanyahu kabinesini protesto etmişti.