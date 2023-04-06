Lübnan'dan Siyonist yerleşimine roket atıldı

Lübnan'dan işgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist yerleşim bölgesi Shlomi'ye çok sayıda roket atıldığı belirtildi.

Arap medyasına göre, atılan roketler işgal altındaki Filistin topraklarının kuzey kesimlerine isabet etti.

Haberde 10 dakikada 100 roket atıldığı bildirildi.

Lübnan sınırında yer alan Shlomi'de siren sesleri yükseldi.

Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinin kuzey kesiminde yaşayan iki yerleşimci yaralandı.

Siyonist İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı

Öte yandan Siyonist İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurduğu belirtildi.

El Mayaden Televizyonunun internet sitesinde, saldırıya ilişkin bir haber yayımlandı.

İsmi açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, işgal güçlerinin güneydeki Sur kentine bağlı Kulile beldesinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

Haberde, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.