Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad Kahire'de

Üst düzey bir heyete başkanlık eden ve göreve başlamasından bu yana ilk kez Mısır'ı ziyaret eden Mikdad, Kahire temasları kapsamında işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

Mısırlı üst düzey yetkililer ve Suriye'nin Kahire Büyükelçiliği görevlileri Bakan Mikdad'ı Kahire Havalimanı'nda karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta Şam'ı ziyaret etti ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'nin Mısır'ın Suriye ile dayanışmasını ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti teyit ettiği bir mesaj iletti.