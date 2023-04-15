Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad bugün Cezayir'e gidecek

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad Cezayirli yetkililerle görüşmek üzer bugün bu ülkeyi ziyaret edecek.

Faysal Mikdad bu ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf ile bir araya gelecek.

Cezayir Devlet BaşkanıAbdülmecid Tebbun, Faysal Mikdad'ı cumhurbaşkanlığı sarayında karşılayacak.

Geçen ay Riyad yönetimi, Şam ile konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması için görüşmelere başladığını söylemişti.

Bu gelişmenin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın davetlisi olarak çarşamba günü Cidde'ye gitmişti.