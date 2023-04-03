  1. İran
3 Nis 2023 09:47

İran'dan Siyonist İsrail'e uyarı

İran'dan Siyonist İsrail'e uyarı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Siyonist İsrail'in Suriye saldırsında iki İranlı askeri danışmanın şehit olmasına tepki göstererek, terör eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Siyonist İsrail'in Suriye saldırsında iki İranlı askeri danışmanın şehit olmasına tepki gösterdi.

Bahadıri Cehromi'nin yaptığı paylaşımda, "Siyonist Rejim ve diğer devlet destekli teröristlerin kriz dönemindeki alışkanlığı, kamuoyunu oyalamak ve iç sorunlarının derinliğini ortaya çıkmasını engellemek için sınır dışında terör eylemleri gerçekleştirmektir.

Terör eylemleri karşılıksız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Mikdad Mehgani ve Milad Haydari adlı iki İranlı askeri danışman geçtiğimiz günlerde Suriye'de şehit olmuştu.

News Code 1908424

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