  1. İran
31 Mar 2023 15:43

İran Devrim Muhafızları askeri danışmanı Suriye'de şehit oldu

İran Devrim Muhafızları askeri danışmanı Suriye'de şehit oldu

İran Devrim Muhafızları halkla ilişkiler birimi, İran Devrim Muhafızları'nın askeri danışman ve subaylarından olan Milad Haydari'nin bugün İşgalci Siyonist güçlerin Şam'a düzenlediği hava saldırısında şehit olduğunu duyurdu.

Siyonist rejimin bu sabah Şam'a yapmış olduğu bombalı saldırısında bir İran Devrim Muhafızları askeri danışmanı şehit oldu.

İslam Devrimi Muhafızları halkla ilişkiler birimi konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Mübarek Ramazan ayının dokuzuncu gününe denk gelen 31 Mart 2023'te Suriye'deki İslam Devrim Muhafızları askeri danışmanlarından olan Muhafız Milad Haydari, Siyonist rejimin gerçekleştirdiği canice saldırıda Şam yakınlarında şehit oldu."

 Açıklamada ayrıca "Sahte ve cani Siyonist rejim, şüphesiz bu cinayete karşılık verecektir." ifadesine yer verildi.

News Code 1908399

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler