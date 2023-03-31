İran Devrim Muhafızları askeri danışmanı Suriye'de şehit oldu

Siyonist rejimin bu sabah Şam'a yapmış olduğu bombalı saldırısında bir İran Devrim Muhafızları askeri danışmanı şehit oldu.

İslam Devrimi Muhafızları halkla ilişkiler birimi konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Mübarek Ramazan ayının dokuzuncu gününe denk gelen 31 Mart 2023'te Suriye'deki İslam Devrim Muhafızları askeri danışmanlarından olan Muhafız Milad Haydari, Siyonist rejimin gerçekleştirdiği canice saldırıda Şam yakınlarında şehit oldu."

Açıklamada ayrıca "Sahte ve cani Siyonist rejim, şüphesiz bu cinayete karşılık verecektir." ifadesine yer verildi.