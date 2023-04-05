İran'dan işgalci güçlerin Mescid-i Aksa saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Twitter'den yaptığı bir paylaşımda Siyonist rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik vahşi saldırısına tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Gaspçi Siyonist rejin güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik vahşi saldırısı, bu rejimin caniliğini ve insan haklarına aykırılığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Bu cinayet şiddetle kınanmakta ve İslam dünyasının, dünyanın özgür insanlarının ve ilgili uluslararası kuruluşların derhal tepkisini hak etmektedir."