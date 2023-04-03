Cumhurbaşkanı Reisi'den Yemen'e ramazan tebriği

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ramazan ayı dolayısıyla Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat tebrik mesajı yolladı.

Reisi'nin mesajında, "İslam ülkelerinin liderleri, mübarek Ramazan ayında, Kuran'ın öğretileri ve bereketli ayın maneviyatına bağlı kalarak İslam ümmetinin birlik ve bütünlüğünü gerçekleştirmelidir. Tüm Müslümanlar bu doğrultuda ortak adım ve çabalarla İslam'ın adını yüceltmelidir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Yemen ülkesi, Müslümanlar ve hak yolunda yürüyenler için kalkınma ve başarılar diliyorum." dedi.