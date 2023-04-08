Reisi, Türkmen mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Türkmen mevkidaşı Serdar Berdimuhammedov telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, Siyonist rejimin son dönemde Mescid-i Aksa'ya ve Filistin ve Lübnan halkına karşı işlediği cinayetlerine değinerek,

İslam ülkelerinin yakınsaması gerektiğini vurguladı.

Taraflar bu görüşmede, İran ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov da Tahran-Aşkabad ilişkilerinin çeşitli ekonomik ve siyasi alanlarda güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkmenistan, İran ile her alanda ilişkilerini iki milletin çıkarları doğrultusunda geliştirmeye kararlıdır" dedi.

