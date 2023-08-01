Mossad ve CIA yetkilileri İran’ı görüştü

Mossad Başkanı David Barnea'nın, ABD'de Joe Biden yönetiminin Riyad ile Tel Aviv arasındaki normalleşmeyi de içeren bir anlaşma sağlama çabalarıyla ilgili üst düzey Beyaz Saray ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkilileriyle gizli görüşmeler gerçekleştirdiği açıklandı.

Axios haber sitesinin iki ABD'li kaynağa dayandırdığı haberine göre, Mossad Başkanı Barnea, Biden yönetiminin Riyad ile Tel Aviv arasında normalleşmeyi de içerecek bir anlaşmaya varma çabalarıyla ilgili Beyaz Saray ve CIA'den üst düzey yetkililerle görüşmek üzere iki hafta kadar önce Washington'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynaklar, Barnea'nın, geçen hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve CIA Direktörü Bill Burns ile görüştüğünü kaydetti.

Mossad Başkanı'nın, Suudi Arabistan ziyaretinde Sullivan'a eşlik eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk ve Biden'ın enerji ve altyapıdan sorumlu kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile de bir araya geldiğini kaydeden kaynaklar, görüşmelerin ana konusunun Suudi Arabistan olduğunu söyledi.

Haberde Barnea'nın CIA Direktörü Bill Burns ile İran nükleer program hakkında fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

