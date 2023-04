Bugün işgal altındaki toprakların gaspçi sakinleri her zamankinden daha çaresiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Twitter'den yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin mübarek Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı namazlarında Mescid-i Aksa'daki muhteşem varlığına değinerek, "Her yıl mübarek Ramazan ayında Filistin'in özgürlük davası yeniden canlanıyor ve Kudüs özgürlüğe biraz daha yaklaşıyor." dedi.

Filistinlilerin bu yılki mübarek Ramazan ayında da iyi bir performans sergildeğini belirten Kenani paylaşımında ayrıca "Bugün işgal altındaki toprakların durumu daha karmaşık ve gaspçi sakinleri her zamankinden daha çaresizdir. Filistinliler daha güçlü bir inançla, direnişin sonucundan emin olarak ve dünyadaki özgürlük seven insanların desteğine dayanarak Filistin'in tamamen özgürleştirilmesi ve İsrail kanserinin yok edilmesi konusunda her zamankinden daha umutlular." ifadesini kullandı.