İran: Siyonist rejimin devlet terörüne karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır kenani, Devrim Muhafızları'nın 2 askeri danışmanının İşgalci güçler tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında şehit olmasına tepki göstererek, bunu büyük İran ulusunun tekfirci teröre ve sahte Siyonist rejim de dahil olmak üzere bilinen destekçilerine karşı mücadelesinin maliyetlerinin bir parçası olarak gördü.

Bu iki şehidin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kenani, "Gaspçı Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırılarının devam etmesi ve bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali uluslararası düzenleme ve yasaların ihlali ve terörün güçlenmesinin devamıdır." dedi.

Kenani, "Bu şehitlerin kanının boşa gitmeyeceği açıktır ve İran bu tür saldırı ve canice eylemlerin siyasi ve hukuki tkibinin yanında sahte İsrail rejiminin devlet terörüne uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tutar." ifadelerinde bulundu.