İran'dan 'Filistin Esirler Günü' mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 17 Nisan 'Filistin Esirler Günü' münasebetiyle Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu:

"İnsanlık karşıtı Siyonist rejim tarafından Filistinlilerin haklarının yaygın ve organize bir şekilde ihlal edilmesi konusunda Batılı ülkelerdeki sahte insan hakları savunucularının kulakları sağır eden sessizliği devam ediyor.

Bu sahte insan hakları savunucuları, Siyonist apartheid rejimindeki 31'i kadın ve 160'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli esirin akıbetini biliyorlar mı?

Tarih ve uyanık insan vicdanları bu konuda yargıda bulunacaktır"