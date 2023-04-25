İran'dan ABD'nin nükleer anlaşma ile ilgili tutumuna tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Amerika'nın nükleer anlaşmayı engellemesini eleştirdi.

İrevani"Amerika, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmekle kalmayıp buna bağlı kalan ülkeleri de cezalandırmaya çalışıyor" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İrevani sözlerinin devamında "ABD tek taraflı olarak uluslararası anlaşmaları görmezden geldi ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından reddedilen yaptırımlar uyguladı" ifadesini kullandı.