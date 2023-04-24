Emir Abdullahiyan ile Heniyye telefonda Filistin'i görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Emir Abdullahiyan ile Heniyye Ramazan Bayramı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

İslam Devrimi Lideri'nin bayram gününde Filsitin ile ilgili yaptığı konuşmasına atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, İran'ın Filistin direnişine verdiği manevi ve siyasi desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Hamas lideri Heniyye ise Filistin halkının işgalci rejimin saldırganlığına karşı direnmeye kararlı olduğunu söyledi.

İran ve Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Heniyye Siyonist Rejim'in bu anlaşmadan memnun olmadığını belirtti.